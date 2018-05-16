Спецпредставитель ОБСЕ: Миротворцы решат проблему Донбасса

«Я уже неоднократно говорил: я думаю, что привлечение (миротворческих — ред.) сил ООН могло бы действительно способствовать решению конфликта на востоке Украины », — заявил Сайдик журналистам по итогам очередного раунда переговоров контактной группы в Минске

Дипломат также отметил, что недавно «имел честь встречаться» в США со спецпредставителем этой страны по Украине Куртом Волкером . «И я его увижу, думаю, послезавтра и в субботу — в Вене Братиславе . Я думаю, что его усилия необходимы (для урегулирования конфликта в Донбассе — ред.)», — сказал Сайдик.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш , комментируя идею ввести миротворцев в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ , заявил, что в случае достижения согласия по этому вопросу в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.

Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что минские соглашения в части безопасности невозможно выполнить без размещения миротворческой миссии в Донбассе. Полпред ЛНР в контактной группе Владислав Дейнего выразил мнение, что ввод миротворцев ООН в Донбасс не обеспечит безопасность в регионе.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.