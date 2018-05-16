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Левин: Госдума рассмотрит заявление по ситуации с журналистами на Украине 17 мая
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Левин: Госдума рассмотрит заявление по ситуации с журналистами на Украине 17 мая 

Парламентская газета 38 минут назад
Фото: Парламентская газета
Госдума на пленарном заседании 17 мая рассмотрит заявление в связи с действиями СБУ по отношению к журналистам российских СМИ, заявил председатель Комитета палаты по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, передаёт РИА «Новости».
Сотрудники Службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА «Новости» в Киеве, провели в здании многочасовой обыск. Также во вторник стало известно о задержании в Киеве руководителя портала Кирилла Вышинского.
Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв заявил, что официальный Киев должен немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ.
В МИД России назвали действия украинских властей в отношении РИА «Новости Украина» произволом. Посольство России в этой связи передало в МИД Украины ноту протеста с требованием прекратить насилие над журналистами.
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