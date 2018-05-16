Левин: Госдума рассмотрит заявление по ситуации с журналистами на Украине 17 мая

Сотрудники Службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА «Новости» в Киеве, провели в здании многочасовой обыск. Также во вторник стало известно о задержании в Киеве руководителя портала Кирилла Вышинского.

Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв заявил, что официальный Киев должен немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ.