В РФ ответили на призыв бомбить Крымский мост

В Совете Федерации назвали призыв бомбить Крымский мост в американском издании The Washington Examiner «высказыванием террористического характера» и призвали СК РФ возбудить в связи с этим уголовное дело.

«Мы ещё раз убеждаемся, что США придумывают правила и международное право только для других стран, чтобы сеять хаос, которым они считают можно управлять и наносить моральный, политический, материальный ущерб, как мы это видим на протяжении последних 25 лет», — сказал сенатор Игорь Морозов в комментарии RT.

По мнению Морозова, подобные высказывания должны обсуждаться в Совбезе ООН.

Ранее американское издание The Washington Examiner опубликовало статью журналиста Тома Рогана с призывом к Украине бомбить Крымский мост. По мнению автора материала, авиаудар по мосту продемонстрирует, что Украина не смирится с «формализацией» захвата своих территорий.