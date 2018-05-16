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В РФ ответили на призыв бомбить Крымский мост
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В РФ ответили на призыв бомбить Крымский мост 

Рамблер 1 час назад
В Совете Федерации назвали призыв бомбить Крымский мост в американском издании The Washington Examiner «высказыванием террористического характера» и призвали СК РФ возбудить в связи с этим уголовное дело.
«Мы ещё раз убеждаемся, что США придумывают правила и международное право только для других стран, чтобы сеять хаос, которым они считают можно управлять и наносить моральный, политический, материальный ущерб, как мы это видим на протяжении последних 25 лет», — сказал сенатор Игорь Морозов в комментарии RT.
По мнению Морозова, подобные высказывания должны обсуждаться в Совбезе ООН.
>> В США призвали Украину разбомбить Крымский мост
Ранее американское издание The Washington Examiner опубликовало статью журналиста Тома Рогана с призывом к Украине бомбить Крымский мост. По мнению автора материала, авиаудар по мосту продемонстрирует, что Украина не смирится с «формализацией» захвата своих территорий.
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