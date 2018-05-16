«Крымский мост помешает проходу Шестого флота США»

Ранее представитель Госдепа Хизер Науэрт заявила, что мост ограничивает размер судов, которые могут пройти Керченским проливом в порты Украины в Азовском море.

Захарова поинтересовалась, какому судоходству помешал Крымский мост, и пришла к выводу, что «мост может помешать единственно чему, так это проходу шестого флота США , который будет переброшен, по словам госдепартамента несколько лет назад, к берегам Белоруссии ».

Таким образом, Захарова напомнила о допущенной Госдепартаментом несколько лет назад географической ошибке.