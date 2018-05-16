«Крымский мост помешает проходу Шестого флота США» 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Госдепартамента США о том, что Крымский мост «подрывает навигацию» Украины, сообщают "Ведомости".
Ранее представитель Госдепа Хизер Науэрт заявила, что мост ограничивает размер судов, которые могут пройти Керченским проливом в порты Украины в Азовском море.
Захарова поинтересовалась, какому судоходству помешал Крымский мост, и пришла к выводу, что «мост может помешать единственно чему, так это проходу шестого флота США, который будет переброшен, по словам госдепартамента несколько лет назад, к берегам Белоруссии».
Таким образом, Захарова напомнила о допущенной Госдепартаментом несколько лет назад географической ошибке.
О том, что Крымский мост ограничивает проход украинских судов в порты Мариуполя и Бердянска, ранее заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Он оценил прямые потери Украины от строительства моста в полмиллиарда гривен (19 млн долларов) ежегодно.