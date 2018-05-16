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Матвиенко назвала «чушью» заявления о вмешательстве РФ в выборы в Мексике
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Матвиенко назвала «чушью» заявления о вмешательстве РФ в выборы в Мексике 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с главой сената Мексики Эрнесто Хавьером Кордеро Арройо назвала «чушью» информацию о том, что Россия якобы вмешивается в выборы президента этой страны.
"Для нас было крайним удивлением беспочвенные вбросы о том, что Россия пытается вмешиваться в выборы президента Мексики", — сказала она. «Это полная чушь и ерунда и хорошо, что вы тоже это понимаете», — добавила парламентарий, передает РИА Новости.
В свою очередь глава мексиканского сената заявил: «Мы не верим, что Россия влияет на выборы в Мексике или в какой-то другой стране».
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