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Президент Молдавии примет участие в Петербургском международном экономическом форуме
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Президент Молдавии примет участие в Петербургском международном экономическом форуме 

ТАСС 30 минут назад
КИШИНЕВ, 16 мая. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом он сообщил в ходе брифинга в среду.
"Приму участие в экономическом форуме в Санкт-Петербурге, как делал это на протяжении последних лет", — сказал Додон, отметив, что «это важное международное событие».
По словам президента Молдавии, в рамках мероприятия у него уже подтверждена встреча с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, обсуждаются встречи с другими представителями РФ.
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