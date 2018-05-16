Президент Молдавии примет участие в Петербургском международном экономическом форуме 

КИШИНЕВ, 16 мая. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом он сообщил в ходе брифинга в среду.
"Приму участие в экономическом форуме в Санкт-Петербурге, как делал это на протяжении последних лет", — сказал Додон, отметив, что «это важное международное событие».
По словам президента Молдавии, в рамках мероприятия у него уже подтверждена встреча с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, обсуждаются встречи с другими представителями РФ.