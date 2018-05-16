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Чайке пожаловались на Путина
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Чайке пожаловались на Путина 

News.ru 1 час назад
Президент РФ Владимир Путин стал первым нарушителем правил дорожного движения на Крымском мосту. Депутат Липецкого облсовета Олег Хомутинников напомнил, что первыми правила нарушили вовсе не байкеры, как написали в СМИ, а президент.
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