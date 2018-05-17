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Глава Керчи назвал абсурдом предложение взорвать Керченский мост
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Глава Керчи назвал абсурдом предложение взорвать Керченский мост 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Мэр Керчи назвал «полным абсурдом» абсурдом предложение взорвать Крымский мост. Ранее американский журналист еженедельника Washington Examiner Том Роган предложил Украине уничтожить мост через Керченский пролив, что говорило бы о том, что «украинцы не хотят соглашаться с кражей территории». Статья вышла после того, как президент РФ Владимир Путин 15 мая проехался по мосту, символически открыв его.
По словам главы Керчи, заявления американского журналиста «мягко говоря, не корректно». Он назвал его провокатором. Бороздин подчеркнул, что Керченский мост надежно охраняется и взорвать его невозможно. «Это полный абсурд для здравомыслящего человека», — сказал он НСН. Автомобильное движение по Крымскому мосту стало общедоступно 16 мая.
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