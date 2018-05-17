Ещё
Названы кандидатуры на замену Голиковой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названы кандидатуры на замену Голиковой 

РИА Новости 1 час назад
Спикер ГД Вячеслав Володин подтвердил направление президенту РФ кандидатур Алексея Кудрина, Юрия Синельщикова, Максима Рохмистрова и Анатолия Аксакова на пост главы Счетной палаты.
>> Голикова осталась без работы и заплакала
"Мы решили направить президенту РФ четыре кандидатуры, которые поддержаны Советом (Госдумы — ред.). Это предложения сделаны каждой фракцией", — сказал Володин журналистам.
Он сообщил, что фракция "Единая Россия" предложила кандидатуру экс-министра финансов РФ Алексея Кудрина, "Справедливая Россия" — председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, КПРФ — первого заместителя председателя думского комитета по госстроительству и законодательству Юрия Синельщикова, ЛДПР — аудитора Счетной палаты Максима Рохмистрова.
"Все кандидатуру соответствуют требованиям, предъявляемым законом о Счетной палате. У них есть необходимый опыт, а также они имеют поддержку фракций — то, что на этом этапе необходимо для того, чтобы Совет принял решение", — сказал политик.
Володин также сообщил, что сегодня состоялось заседание комитет ГД по контролю и регламенту, где каждый кандидат оформил необходимые заявления и "взял на себя определённые обязательства".
"У нас выполнены, таким образом, в том числе и требования, которые говорят об ограничениях на занятии должностей. У кандидатов не должно быть родства с высшими должностными лицами России, а также не может быть гражданства либо вида на жительство в других странах. Все эти вопросы обсуждались сегодня в рамках комитета Госдумы", — сообщил он.
Предложение в четверг будет направлено президенту России, заключил Володин.
В четверг Госдума досрочно освободила Татьяну Голикову от должности председателя Счетной палаты РФ.
РИА Новости: последние новости
Песков призвал обратить внимание на призывы в СМИ взорвать Крымский мост Госдума приняла во II чтении законопроект о контрсанкциях СМИ рассказали о готовящемся обсуждении повышения пенсионного возраста
Комментарии6  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Эхо войны»: Россия потеряет 11 млн человек173
Самый сильный человек РФ едва не погиб на рынке44
Голикова осталась без работы и заплакала251
«Почта России» ответила Макаревичу47
В Кремле отреагировали на призыв взорвать Крымский мост21
Видео
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
03:21
«Не заставим себя ждать с ответом»
Политика Статьи
04:30
Сможет ли Евросоюз устоять под напором США
В мире
00:22
Полицейский устроил «болевое» шоу в Геленджике
Общество Происшествия
04:44
Названы кандидатуры на замену Голиковой
Политика
00:16
Пенсионерку пытались убить шилом в Москве
Происшествия
11:58
Стало известно о последних днях мужа Аллегровой
Шоу-бизнес
00:32
Самый сильный человек РФ едва не погиб на рынке
Происшествия
00:16
Пьяный мужчина исколошматил пенсионерку в Москве
Происшествия Криминал
03:28
В Москве ожидается до +27 °С
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение