Названы кандидатуры на замену Голиковой

"Мы решили направить президенту РФ четыре кандидатуры, которые поддержаны Советом (Госдумы — ред.). Это предложения сделаны каждой фракцией", — сказал Володин журналистам.

"Все кандидатуру соответствуют требованиям, предъявляемым законом о Счетной палате. У них есть необходимый опыт, а также они имеют поддержку фракций — то, что на этом этапе необходимо для того, чтобы Совет принял решение", — сказал политик.

Володин также сообщил, что сегодня состоялось заседание комитет ГД по контролю и регламенту, где каждый кандидат оформил необходимые заявления и "взял на себя определённые обязательства".

"У нас выполнены, таким образом, в том числе и требования, которые говорят об ограничениях на занятии должностей. У кандидатов не должно быть родства с высшими должностными лицами России, а также не может быть гражданства либо вида на жительство в других странах. Все эти вопросы обсуждались сегодня в рамках комитета Госдумы", — сообщил он.

Предложение в четверг будет направлено президенту России, заключил Володин.