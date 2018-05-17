Названы кандидатуры на замену Голиковой 

Спикер ГД Вячеслав Володин подтвердил направление президенту РФ кандидатур Алексея Кудрина, Юрия Синельщикова, Максима Рохмистрова и Анатолия Аксакова на пост главы Счетной палаты.
"Мы решили направить президенту РФ четыре кандидатуры, которые поддержаны Советом (Госдумы — ред.). Это предложения сделаны каждой фракцией", — сказал Володин журналистам.
Он сообщил, что фракция "Единая Россия" предложила кандидатуру экс-министра финансов РФ Алексея Кудрина, "Справедливая Россия" — председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, КПРФ — первого заместителя председателя думского комитета по госстроительству и законодательству Юрия Синельщикова, ЛДПР — аудитора Счетной палаты Максима Рохмистрова.
"Все кандидатуру соответствуют требованиям, предъявляемым законом о Счетной палате. У них есть необходимый опыт, а также они имеют поддержку фракций — то, что на этом этапе необходимо для того, чтобы Совет принял решение", — сказал политик.
Володин также сообщил, что сегодня состоялось заседание комитет ГД по контролю и регламенту, где каждый кандидат оформил необходимые заявления и "взял на себя определённые обязательства".
"У нас выполнены, таким образом, в том числе и требования, которые говорят об ограничениях на занятии должностей. У кандидатов не должно быть родства с высшими должностными лицами России, а также не может быть гражданства либо вида на жительство в других странах. Все эти вопросы обсуждались сегодня в рамках комитета Госдумы", — сообщил он.
Предложение в четверг будет направлено президенту России, заключил Володин.
В четверг Госдума досрочно освободила Татьяну Голикову от должности председателя Счетной палаты РФ.