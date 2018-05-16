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На Украине отозвали законопроект о лишении гражданства за участие в выборах в Крыму
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На Украине отозвали законопроект о лишении гражданства за участие в выборах в Крыму 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Из Верховной рады отозвали законопроект, который предлагал лишать гражданства страны тех, кто получил российское гражданство в Крыму, и участвовал в выборах, сообщается на сайте рады.
Инициатива принадлежит президенту Украины Петру Порошенко.
Украинский лидер предлагал дополнить закон «О гражданстве Украины». Среди поправок была норма, в которой указывалось, что основанием для потери украинского гражданства является «приобретение гражданства РФ в результате совершения противоправных и недобросовестных действий на временно оккупированной территории автономной республики Крым и города Севастополя».
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