На Украине отозвали законопроект о лишении гражданства за участие в выборах в Крыму 

Из Верховной рады отозвали законопроект, который предлагал лишать гражданства страны тех, кто получил российское гражданство в Крыму, и участвовал в выборах, сообщается на сайте рады.
Инициатива принадлежит президенту Украины Петру Порошенко.
Украинский лидер предлагал дополнить закон «О гражданстве Украины». Среди поправок была норма, в которой указывалось, что основанием для потери украинского гражданства является «приобретение гражданства РФ в результате совершения противоправных и недобросовестных действий на временно оккупированной территории автономной республики Крым и города Севастополя».