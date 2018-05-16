Россия и Германия в шаге от «газового перемирия»

Во время переговоров Владимира Путина и Ангелы Меркель в Сочи стороны должны прийти к окончательному соглашению по поставкам газа, пишет Die Welt Москва готова пойти навстречу Берлину, который хотел бы, чтобы некоторая часть газа продолжала поступать в Западную Европу через территорию Украины , несмотря на строительство «Северного потока — 2», констатирует корреспондент немецкой газеты.

«Альтмайер разрешил энергетический спор», — пишет немецкая газета Die Welt.

В конфликте, в центре которого стоит вопрос об обеспечении Западной Европы российским газом, наметилось решение. В ходе переговоров министра экономики Германии Петера Альтмайера с и. о. министра энергетики России Александром Новаком в Москве стороны «в принципе» договорились предоставить гарантии Киеву, что транзит газа из России на Запад через Украину продолжится, утверждает автор статьи Николаус Долль.

«Большая часть российского природного газа, однако, потечёт в Западную Европу по обеим веткам трубопровода «Северный поток», — уточняет корреспондент Die Welt.

После встречи с российскими министрами Альтмайер также выразил уверенность, что новый газопровод «Северный поток — 2» всё же будет построен, а «обоснованные интересы безопасности Украины» не останутся без внимания.

В свою очередь, министр энергетики России Александр Новак подтвердил, что в вопросе газообеспечения «решение будет найдено». Тем самым российское правительство дало согласие на то, чтобы часть газа и дальше поступала на Запад по трубопроводу через Украину, считает автор статьи.

Во время же переговоров президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые пройдут в эту пятницу в Сочи, Москва и Берлин, по мнению Николауса Долля, должны прийти к окончательному соглашению по поставкам газа.

«А конфликт из-за ресурсов, таким образом, должен быть улажен», — констатирует корреспондент немецкой газеты.

Более 30% газа, которые потребляет Европейский союз , поступают из России. «То есть поставки Москвы имеют решающее значение для теплоснабжения и снабжения предприятий химической промышленности в Западной Европе», — отмечает автор статьи.