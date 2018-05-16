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Москва направила две ноты в МИД Украины по ситуации с журналистами
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Москва направила две ноты в МИД Украины по ситуации с журналистами 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В среду Москва направила две ноты в украинский МИД по поводу ситуации с журналистами РИА «Новости Украина».
Об этом сообщает РИА «Новости».
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