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ЕС в курсе ситуации с РИА Новости Украина
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ЕС в курсе ситуации с РИА Новости Украина 

News.ru 1 час назад
Представитель Евросоюза прокомментировал ситуацию с российскими журналистами на Украине. По его словам, объединение обращает большое внимание на всё, что касается СМИ.
«Мы в курсе этого дела, ЕС придаёт большое значение свободе слова и СМИ», — подчеркнул представитель объединения.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва выражает решительный протест по поводу ситуации с российскими журналистами, которая накануне сложилась на Украине. По мнению российских властей, эти действия Киева являются возмутительными.
Представитель госдепартамента Хизер Нойерт также заявила, что задержание сотрудника РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, а также обыски в офисе агентства являются серьёзными действиями, которые должны осуществляться в рамках закона.
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