В Кремле заверили украинских журналистов в безопасности

Москва оперативно отвечает на противоправные действия в отношении ее граждан, тем более представителей СМИ. Но, конечно, при этом украинским журналистам в России не стоит опасаться за свою безопасность.

"Россия, конечно, никогда не заставляет себя ждать с ответными мерами, когда в отношении ее граждан предпринимаются такие действия", — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

"Главное, что, безусловно, Россия категорически не приемлет подобных действий в отношении граждан России, тем более, когда речь идет о представителях СМИ и причина действий по ограничению свободы и тем более по предъявлению таких тяжких обвинений — их профессиональная деятельность", — продолжил Песков.

Представитель Кремля также заметил, что уже прозвучали «слова озабоченности из уст различных международных структур».