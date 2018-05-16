В Кремле заверили украинских журналистов в безопасности 

Москва оперативно отвечает на противоправные действия в отношении ее граждан, тем более представителей СМИ. Но, конечно, при этом украинским журналистам в России не стоит опасаться за свою безопасность.
"Россия, конечно, никогда не заставляет себя ждать с ответными мерами, когда в отношении ее граждан предпринимаются такие действия", — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Главное, что, безусловно, Россия категорически не приемлет подобных действий в отношении граждан России, тем более, когда речь идет о представителях СМИ и причина действий по ограничению свободы и тем более по предъявлению таких тяжких обвинений — их профессиональная деятельность", — продолжил Песков.
Представитель Кремля также заметил, что уже прозвучали «слова озабоченности из уст различных международных структур».
Отвечая на вопрос представителя украинского информагентства о том, насколько безопасно украинским журналистам работать в России, Песков заверил: «Абсолютно безопасно. В России, вы же сами знаете, на протяжении этих тяжелых лет вашу профессиональную деятельность здесь никто не ограничивал, и мы с вами находимся в прекрасном диалоге». «К сожалению, таким преимуществом не могут похвастаться наши журналисты на Украине», — сравнил он.