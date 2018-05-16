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Путин обсудит развитие ВМФ и гособоронзаказ
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Путин обсудит развитие ВМФ и гособоронзаказ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ПУТИН В СРЕДУ ОБСУДИТ ГОСОБОРОНЗАКАЗ И РАЗВИТИЕ ВМФ С РУКОВОДСТВОМ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОПК — ПЕСКОВ
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