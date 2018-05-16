Глава палаты сенаторов Мексики заявил о желании укреплять отношения с Россией

Мексика видит в России «важного игрока на международной арене» и является ключевым партнёром страны, заявил председатель Палаты сенаторов Генерального конгресса Мексики Эрнест Арройро.

Мексиканский сенатор отметил, что Россия и Мексика идут в авангарде изменений в мире — поэтому страны симпатичны друг другу. Мексика стала первой страной в Америке, которая в 1923 году установила дипотношения с молодой советской властью. «Вторая половина ХХ века ознаменовалась контактами, важность которых подчёркивалась условиями холодной войны между СССР и США . В 1973 году состоялся первый визит президента Мексики в Москву . „Мы без колебаний признали Россию преемницей СССР в 1991 году. А президент Владимир Путин в 2004 году стал первым Президентом России, посетившим Мексику с официальным визитом“, — сказал г-н Арройро.

»Сегодня мы подтверждаем, что Мексика видит в России важного игрока на международной арене. Мы хотим укреплять отношения с вашей страной, — сказал Арройро. — Кроме того, мы стали страной, которая защищает принципы ядерного равенства. Сейчас между Россией и Мексикой действует 14 двусторонних инструментов в различных областях. Мексика является ключевым партнёром России в Латинской Америки. Наши страны объединяет стремление к построению многополярного мира». — отметила он.