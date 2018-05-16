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В США нашли тайный смысл открытия Крымского моста
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В заброшенном морге Москвы нашли останки

В США нашли тайный смысл открытия Крымского моста 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Открытие президентом России Владимиром Путиным Крымского моста стало демонстрацией персонализированной системы власти в стране, пишут американские СМИ.
«Владимир Путин открыл мост стоимостью 4 млрд долларов, напрямую связывающий Россию с Крымом. Это обеспечило ему пропагандистскую победу, вызвавшую осуждение Запада, и послужило очередной демонстрацией персонализированной системы власти», — пишет The Washington Post.
По данным издания, открытие Крымского моста было предназначено для телевидения, с тем чтобы показать «решимость и власть» Путина.
«Открытие моста представляло собой важный этап в усилиях Путина показать миру и своему народу, что аннексия Крыма необратима. Крымчане ждали этого с нетерпением — как экономическую дорогу жизни, ведущую к их теперь изолированной и находящейся под санкциями территории», — пишет газета.
Издание отмечает, что открытие моста также «подчеркнуло выстроенную вокруг Путина систему политического и экономического покровительства».
«Роль Ротенберга как строителя моста показала, каким образом российские миллиардеры могут использовать свою близость к Путину, чтобы еще больше обогатиться и при этом оказать услугу государству», — поясняет The Washington Post.
При этом, по мнению издания, личное участие Путина в проекте выявило «бессчетное количество плохих автодорог, железных дорог и мостов по всей стране, которые не пользуются личным покровительством президента».
Напомним, во вторник президент России Владимир Путин открыл движение по автодорожной части Крымского моста; это было сделано за полгода до объявленного ранее срока.
В среду одновременно с двух берегов Керченского пролива открылся проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов через Крымский мост.
За первый час работы по Крымскому мосту проехали более 1 тыс. автомобилей.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об уникальности и масштабности проекта строительства моста через Керченский пролив.
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