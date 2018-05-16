Россия выразила протест Киеву

МИД выразил протест против ситуации с РИА Новости Украина

"К теме возмутительного поведения официальных украинских властей в отношении представителя как российских СМИ, так и представителей СМИ других государств, включая Украину: мы выражаем решительный протест в связи с рейдом украинских силовиков в отношении МИА "Россия сегодня", — сказала Захарова на брифинге.

Она подчеркнула, что соответствующие международные структуры, к которым уже обратился МИД РФ, должны "четко и однозначно выразить неприятие подобного поведения Украины и потребовать, чтобы журналист был освобожден", а в отношении других журналистов не предпринимались подобные силовые действия.