Россия выразила протест Киеву

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МИД выразил протест против ситуации с РИА Новости Украина 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Москва выражает решительный протест в связи с рейдом киевских силовиков в РИА Новости Украина, действия официального Киева в данной и других подобных ситуациях возмутительны, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"К теме возмутительного поведения официальных украинских властей в отношении представителя как российских СМИ, так и представителей СМИ других государств, включая Украину: мы выражаем решительный протест в связи с рейдом украинских силовиков в отношении МИА "Россия сегодня", — сказала Захарова на брифинге.
Она подчеркнула, что соответствующие международные структуры, к которым уже обратился МИД РФ, должны "четко и однозначно выразить неприятие подобного поведения Украины и потребовать, чтобы журналист был освобожден", а в отношении других журналистов не предпринимались подобные силовые действия.
"Российская сторона будет делать все для того, чтобы российский гражданин был освобожден, а в отношении других представителей СМИ, будь то российские граждане или российские СМИ, таких акций больше не совершалось", — подчеркнула Захарова.
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