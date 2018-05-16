У Скрипаля нашли российское гражданство

Захарова: Сергей Скрипаль не лишен гражданства РФ и не выходил из него добровольно

ТАСС: последние новости

Захарова: угрозы Украины после открытия моста в Крым - попытка отвлечь от своих проблем

Посольство в США: Россия не будет спрашивать разрешений на возведение объектов в регионах

Глава МИД Ирана считает, что действия США в отношении Иерусалима очень опасны