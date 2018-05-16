У Скрипаля нашли российское гражданство

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Захарова: Сергей Скрипаль не лишен гражданства РФ и не выходил из него добровольно 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сергей Скрипаль не лишен гражданства РФ, добровольно из него не выходил и имеет право на общение с российским консулом. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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