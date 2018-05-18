Хейли ушла с заседания Совбеза ООН во время выступления посла Палестины

Постпред Палестины при ООН призвал создать миссию по ситуации в Газе

"Вопрос сейчас в ваших руках. И этот Совет должен помочь и принять решение о создании международной независимой миссии по поиску фактов, чтобы определить факты. Если мы, палестинцы, совершали любое насилие, мы готовы нести за это ответственность. Но необходимо так же относиться и ко второй стороне", — сказал он.

В пятницу в Женеве проходит спецсессия Совета ООН по правам человека, посвященная ухудшающейся ситуации на палестинских территориях. Запрос о проведении специальной сессии поддержали 25 из 47 действующих членов Совета ООН по правам человека. Согласно правилам Совета, для созыва спецсессии СПЧ ООН необходима поддержка как минимум 16 действующих членов СПЧ.

Протестующие в разных странах требовали остановить насилие в Газе