Ещё
Хейли ушла с заседания Совбеза ООН во время выступления посла Палестины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Постпред Палестины при ООН призвал создать миссию по ситуации в Газе 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
ЖЕНЕВА, 18 мая — РИА Новости, Елизавета Исакова. Совет ООН по правам человека должен создать международную миссию по расследованию нарушений Израилем прав палестинцев, проживающих в секторе Газа, а также многочисленных нарушений, совершенных израильскими военными во время протестов, начавшихся 30 марта, заявил постпред Палестины при женевском отделении ООН Ибрагим Храиши.
"Вопрос сейчас в ваших руках. И этот Совет должен помочь и принять решение о создании международной независимой миссии по поиску фактов, чтобы определить факты. Если мы, палестинцы, совершали любое насилие, мы готовы нести за это ответственность. Но необходимо так же относиться и ко второй стороне", — сказал он.
В пятницу в Женеве проходит спецсессия Совета ООН по правам человека, посвященная ухудшающейся ситуации на палестинских территориях. Запрос о проведении специальной сессии поддержали 25 из 47 действующих членов Совета ООН по правам человека. Согласно правилам Совета, для созыва спецсессии СПЧ ООН необходима поддержка как минимум 16 действующих членов СПЧ.
Протестующие в разных странах требовали остановить насилие в Газе
РИА Новости: последние новости
Захарова прокомментировала статью "Новой газеты" об аресте Вышинского В Кремле заявили о важности предстоящей встречи Путина с Меркель В Кремле назвали темы встречи Путина с президентом Болгарии
Комментарии  Ещё 18 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Германия ответила США на угрозы против «Северного потока-2»65
«Пусть говорят» грозит закрытие151
Украинцы нашли причину «трещины» на Крымском мосту222
Путин получил три срочных звонка из Сербии139
Скрипаля выписали из больницы57
Видео
05:31
В Сети разгорелся скандал из-за силиконовых кукол
Интернет
01:03
Журналист пояснил, как надо взорвать Крымский мост
В мире США
00:36
Истребитель ВВС США сопроводил Ту-95: кадры из кабины
Армия Войска
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
00:59
Акробат умудрился не разбиться, упав с высоты
Происшествия Общество
01:03
Украинцы нашли причину «трещины» на Крымском мосту
В мире
00:48
«30 минут — и он над Америкой»
Оружие Армия
01:15
Скрипаля выписали из больницы
В мире Европа
10:30
Германия ответила США на угрозы против «Северного потока-2»
Экономика
00:28
Украинский певец оправдался за конфуз на «Евровидении»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение