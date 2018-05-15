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Эксперт рассказал о психологическом значении Крымского моста
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Эксперт рассказал о психологическом значении Крымского моста 

РИА Новости Крым 20 часов назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая — РИА Новости Крым. Открытие Крымского моста является для жителей полуострова психологическим допингом. Такое мнение в эфире радиостанции «Спутник в Крыму» озвучил политолог, замглавы Общественной палаты РК Александр Форманчук.
Крымский мост: самый длинный и долгожданный >>
"Этот мост — пуповина, которая связывает нас с материковой Россией и подтверждает слова президента России Владимира Путина, которые он сказал два года назад во Владивостоке: «Проблему Крыма мы решили раз и навсегда»… Мост является той знаковой точкой, которая действительно символизирует эту фразу. Теперь уже точно мы решили эту проблему раз и навсегда", — отметил эксперт.
Форманчук назвал Крымской мост «дорогой жизни». «В той геополитической ситуации, в которой мы оказались, мы из полуострова превратились в остров. А теперь, благодаря мосту, мы снова становимся полуостровом. Потому что со стороны Украины все-таки существует реальная блокада, прежде всего торгово-транспортная. И в этом смысле мы, конечно, нуждаемся в улучшении логистики, которая бы обеспечила, удешевила доставку того, что мы получаем сегодня с материковой части России», — подчеркнул он.
Накануне запуска: как выглядит автодорожная часть моста в Крым >>
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, торжественное открытие автодорожной части Крымского моста состоится накануне запуска движения, 15 мая, в мероприятии примет участие президент РФ Владимир Путин. Автомобильное движение легкового и общественного транспорта по Крымскому мосту с обеих сторон будет запущено 16 мая.
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