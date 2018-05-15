Эксперт рассказал о психологическом значении Крымского моста

Крымский мост: самый длинный и долгожданный >>

"Этот мост — пуповина, которая связывает нас с материковой Россией и подтверждает слова президента России Владимира Путина , которые он сказал два года назад во Владивостоке : «Проблему Крыма мы решили раз и навсегда»… Мост является той знаковой точкой, которая действительно символизирует эту фразу. Теперь уже точно мы решили эту проблему раз и навсегда", — отметил эксперт.

Форманчук назвал Крымской мост «дорогой жизни». «В той геополитической ситуации, в которой мы оказались, мы из полуострова превратились в остров. А теперь, благодаря мосту, мы снова становимся полуостровом. Потому что со стороны Украины все-таки существует реальная блокада, прежде всего торгово-транспортная. И в этом смысле мы, конечно, нуждаемся в улучшении логистики, которая бы обеспечила, удешевила доставку того, что мы получаем сегодня с материковой части России», — подчеркнул он.

Накануне запуска: как выглядит автодорожная часть моста в Крым >>

Как сообщал сайт РИА Новости Крым, торжественное открытие автодорожной части Крымского моста состоится накануне запуска движения, 15 мая, в мероприятии примет участие президент РФ Владимир Путин. Автомобильное движение легкового и общественного транспорта по Крымскому мосту с обеих сторон будет запущено 16 мая.