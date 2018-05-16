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Захарова проехала по Крымскому мосту
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Захарова проехала по Крымскому мосту 

Газета.Ru 51 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Официальный представитель МИД Мария Захарова в числе первых проехала по Крымскому мосту, передает РИА «Новости».
Захарова ехала по мосту в Керчь со стороны Тамани. По ее словам, все получилось случайно.
"У меня есть традиция весной и летом приезжать в Крым и проводить выездные брифинги. В этом году решили провести его 16 мая. Потом оказалось, что 15 мая — открытие моста, а рано утром 16 запускается обычный автопоток, и я подумала, что лучше и быть не могло", — сказала Захарова.
Она рассказала, что прилетела в Анапу на самолете, а затем приехала в Тамань на машине.
"Я читала столько зарубежных статей, что моста нет, это все выдумка, и его не будет, что это вызывало уже чувство практически отвращения от этой западной пропаганды. Просто хочется действительно самой увидеть и потом рассказать", — пояснила Захарова.
Ранее сообщалось, что стартовало автомобильное движение в обе стороны через Крымский мост.
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