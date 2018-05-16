Захарова проехала по Крымскому мосту

Захарова ехала по мосту в Керчь со стороны Тамани. По ее словам, все получилось случайно.

"У меня есть традиция весной и летом приезжать в Крым и проводить выездные брифинги. В этом году решили провести его 16 мая. Потом оказалось, что 15 мая — открытие моста, а рано утром 16 запускается обычный автопоток, и я подумала, что лучше и быть не могло", — сказала Захарова.

Она рассказала, что прилетела в Анапу на самолете, а затем приехала в Тамань на машине.

"Я читала столько зарубежных статей, что моста нет, это все выдумка, и его не будет, что это вызывало уже чувство практически отвращения от этой западной пропаганды. Просто хочется действительно самой увидеть и потом рассказать", — пояснила Захарова.

Ранее сообщалось, что стартовало автомобильное движение в обе стороны через Крымский мост.