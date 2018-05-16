Захарова ответила отчаявшемуся Киеву про Крымский мост

Захарова отреагировала на заявления Украины по поводу открытия моста в Крым

Мария Захарова. Заявления украинской стороны по поводу открытия Крымского моста являются актом отчаяния и делаются от "полной безнадеги", сказала журналистам представитель МИД РФ

Утром в среду Захарова в числе первых проехала по Крымскому мосту в Керчь со стороны Тамани. Она рассказала, что прилетела в Анапу на самолете, а затем приехала в Тамань на машине. В Крыму представитель МИД РФ 16 мая проводит выездной брифинг.

Отвечая на вопрос о реакции украинской стороны по поводу открытия Крымского моста, дипломат отметила, что "это такой юмор, сарказм, но мне кажется, это уже от отчаяния, полной безнадеги делаются такие заявления: страшные, злобные". По её словам, всегда есть возможность наладить связи, выстроить отношения.

"Да, потеряли территорию, да, люди сделали такой выбор, но никто не собирался жечь мосты, все собирались только их строить, поэтому зачем им было делать такие комментарии, совершенно непонятно", — отметила Захарова.

Как считает дипломат, украинские заявления отличались противоречивостью.

"Нужно как-то определиться им, мне кажется, а всем остальным на эти чудовищные в своей глупости заявления не обращать внимания", — сказала Захарова.

Она отметила, что, к сожалению, украинская пропаганда будет рассказывать, что все подстроено, что "все не по-настоящему, что людей согнали, что никто не хотел, все через силу".

"Я думаю, что все именно так будет преподноситься. Но до этого эти же самые люди рассказывали, что моста не будет, что он психологически невозможен, что это абсурд, что это чуть ли не компьютерная графика, что все подложные фотографии, выискивали какие-то несостыковки в видеокадрах, пытались уличить, что это продукт российской пропаганды. Сейчас уже очевидно, что мост есть", — добавила Захарова.

Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым и Краснодарский край — самый протяженный в России , его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года, однако строители завершили работы с опережением графика. Президент РФ Владимир Путин во вторник открыл автомобильную часть моста, утром в среду мост открылся для проезда легкового транспорта и пассажирских автобусов одновременно с двух берегов Керченского пролива — по две полосы в каждую сторону.