Захарова ответила на угрозы Украины после открытия моста в Крым 

Заявления властей Украины в связи с открытием Крымского моста являются попыткой отвлечь граждан своей страны от внутренних проблем. Так официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала поступившие ранее угрозы Киева в адрес Москвы.
"К сожалению, это (угрозы киевских властей) для них уже норма, — приводит ТАСС заявление российского дипломата. — Думаю, что это попытка постоянно делать громкие заявления, чтобы отвлекать внимание собственного населения от тех проблем, которые есть на территории Украины".
По мнению Захаровой, нужно «просто меньше обращать внимания на то, что говорят украинские политики».
Торжественное открытие моста состоялось 15 мая, движение открывается сегодня утром. С обеих сторон моста собрались те, кто хочет проехать по нему первыми. Некоторые машины украшены шарами, водители едут с флагами России, Крыма, Севастополя.