Ещё
Захарова ответила на угрозы Украины после открытия моста в Крым
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Захарова ответила на угрозы Украины после открытия моста в Крым 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Заявления властей Украины в связи с открытием Крымского моста являются попыткой отвлечь граждан своей страны от внутренних проблем. Так официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала поступившие ранее угрозы Киева в адрес Москвы.
"К сожалению, это (угрозы киевских властей) для них уже норма, — приводит ТАСС заявление российского дипломата. — Думаю, что это попытка постоянно делать громкие заявления, чтобы отвлекать внимание собственного населения от тех проблем, которые есть на территории Украины".
По мнению Захаровой, нужно «просто меньше обращать внимания на то, что говорят украинские политики».
Торжественное открытие моста состоялось 15 мая, движение открывается сегодня утром. С обеих сторон моста собрались те, кто хочет проехать по нему первыми. Некоторые машины украшены шарами, водители едут с флагами России, Крыма, Севастополя.
Российская Газета: последние новости
Медведев во вторник представит Путину предложение по структуре кабмина США ввели финансовые санкции против выходцев с Ближнего Востока Генсек НАТО рассказал о поиске путей диалога с Россией
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ дала ответ США по Крымскому мосту172
Открытие Крымского моста возмутило Европу1125
Россиян заставили есть отдельно в итальянской гостинице123
США обеспокоены по поводу Крымского моста113
У сына Пугачевой нашли неожиданное сходство с Киркоровым19
Видео
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
02:30
Снос «Зимней вишни» сорван
Пожары Происшествия
01:15
Лоза ополчился на Самойлову
Шоу-бизнес
01:23
Медведев отчитался Путину по новому кабмину
Политика
03:04
Открытие Крымского моста возмутило Европу
В мире
05:59
Киселев выдвинул Киеву ультиматум
Общество Политика
04:30
Началось экстренное заседание СБ ООН по бойне в Газе
В мире
03:29
Воробьев угостил Собянина пирожками в электричке
Новости Москвы
01:15
Европа решила помириться с «Газпромом»
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение