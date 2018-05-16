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Захарова в связи с ситуацией вокруг РИА Новости Украина призвала Госдеп «не расшаркиваться» перед Киевом
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Захарова в связи с ситуацией вокруг РИА Новости Украина призвала Госдеп «не расшаркиваться» перед Киевом 

RT на русском 43 минуты назад
Фото: Говорит Москва
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала коллег из Госдепартамента США «не расшаркиваться» перед киевскими властями, а потребовать незамедлительного освобождения журналиста РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
«Обращаюсь к коллегам из Госдепа: не расшаркиваться надо перед потерявшими какое-либо представление о правах человека властях Украины, а строгим голосом, как вы умеете отчитывать всех остальных, потребовать незамедлительного освобождения представителей прессы», — написала Захарова в Facebook.
Ранее официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что обыски и задержания сотрудников СМИ должны проводиться с соблюдением закона.
Также стало известно, что журналиста РИА Новости Украина Кирилла Вышинского подозревают в государственной измене.
15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве.
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