Захарова в связи с ситуацией вокруг РИА Новости Украина призвала Госдеп «не расшаркиваться» перед Киевом

«Обращаюсь к коллегам из Госдепа: не расшаркиваться надо перед потерявшими какое-либо представление о правах человека властях Украины, а строгим голосом, как вы умеете отчитывать всех остальных, потребовать незамедлительного освобождения представителей прессы», — написала Захарова в Facebook.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что обыски и задержания сотрудников СМИ должны проводиться с соблюдением закона.

Также стало известно, что журналиста РИА Новости Украина Кирилла Вышинского подозревают в государственной измене.