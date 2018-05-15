США обеспокоены тем, что строительство Крымского моста «препятствует судоходству» 

ТАСС: последние новости

Глава МИД Ирана считает, что действия США в отношении Иерусалима очень опасны

Суд арестовал Навального на 30 суток за организацию несанкционированной акции 5 мая

Песков не стал комментировать информацию в СМИ о возможной смене председателя КС РФ