США обеспокоены тем, что строительство Крымского моста «препятствует судоходству» 

ВАШИНГТОН, 15 мая. /ТАСС/. США обеспокоены тем, что строительство Крымского моста препятствует навигации и доставке товаров по морю. Об этом сообщила во вторник начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт на брифинге для журналистов
"Мы видели, как [российский президент] Владимир Путин сел в этот грузовик и повел его из России в Крым. Мы видели сооружение этого моста и его частичное открытие. Строительство этого моста, безусловно, ограничивает способность доставки товаров морским транспортом", — отметила она.
По ее мнению, такая ситуация затрагивает как народ Крыма, так и Украины. «Мост представляет собой не просто попытку России укрепить свой незаконный захват и оккупацию Крыма, но и препятствует навигации», — сказала дипломат. Она рассказала, что США «внимательным образом» наблюдают за данной ситуацией, которая «вызывает беспокойство» Вашингтона.
Путин во вторник, 15 мая, открыл автодорожную часть Крымского моста. Строительство железнодорожной части транспортного перехода продолжается, открытие планируется в 2019 году. Крымский мост соединил Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край), а необходимость в его строительстве возникла после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Мост обеспечит бесперебойное транспортное сообщение полуострова с материковой частью России.
11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% — Севастополя.
18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.