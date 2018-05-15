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Эксперт прокомментировал разделение Минобрнауки
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Эксперт прокомментировал разделение Минобрнауки на два министерства 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Разделение Минобрнауки России на два отдельных министерства, ведающих общим образованием и наукой, является вполне логичным шагом и идет в русле мировой практики, позволит специализировать госуправление в этой сфере и сосредоточить больше внимания на школьной инфраструктуре, считает руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов.
Согласно указу президента РФ, Минобрнауки разделено на два отдельных министерства: министерство просвещения и министерство науки и высшего образования. Также Владимир Путин упразднил Федеральное агентство научных организаций (ФАНО), передав его функции новому министерству науки и высшего образования.
"Действительно, вполне логичным выглядит разделение министерства науки и образования на две части, потому что нельзя было создавать такой большой сверхкомплекс", — сказал РИА Новости Миронов, отметив, что изначально в компетенцию Минобрнауки были включены две разные области: общее образование наряду с высшим образованием и наукой.
"Даже высшее образование и наука — тоже, на самом деле, разные сферы, но они все-таки ближе друг к другу. Поэтому создание министерства просвещения или министерства общего образования, как оно в разных странах называется, это норма, так и в других государствах", — добавил эксперт.
По его словам, разделение функций "позволит специализировать здесь государственное управление, больше сосредоточить внимание на школьной инфраструктуре, тем более что в майском указе есть по этому поводу ряд поручений".
"Упразднение ФАНО тоже абсолютно логично, это было искусственное образование, которое было ad hoc, как говорится на-латыни, то есть для решения конкретной задачи — тогда это была реформа РАН, которая вызвала массу вопросов в обществе и в научном сообществе", — напомнил Миронов, отметив, что сейчас необходимости в существовании такой структуры уже нет.
"Эти функции может выполнять, с одной стороны, министерство науки, с другой стороны, сами структуры РАН. Поэтому это преобразование можно только приветствовать", — заключил политолог.
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