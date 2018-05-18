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Медведев объявил нового министра связи и цифрового развития
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Медведев объявил нового министра связи и цифрового развития 

iPhones.ru 18 мая 2018
Фото: iPhones.ru
Медведев объявил нового министра связи и цифрового развитияСегодня премьер-министр Дмитрий Медведев объявил новый состав правительства России. Стало известно одно из главных изменений.
Как и ожидалось, новым министром связи и цифрового развития стал Константин Носков. Ранее он руководил Аналитическим центром при правительстве РФ.
По словам Медведева, это необходимо для «выполнения задачи по цифровизации экономики России до 2024 года». Разумеется, новое ведомство будет также отвечать действия Роскомнадзора.
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