Путин утвердил новый кабмин 

Президент России Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства, сообщает пресс-служба Кремля.
«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал Указ «О структуре органов исполнительной власти», — говорится в сообщении.
Согласно указу, Минобрнауки разделится на два министерства: министерство просвещения и министерство науки и высшего образования.
Минкомсвязь будет переименовано в Министерство цифрового развития.
Ранее предложения по структуре правительства президенту представил премьер-министр Дмитрий Медведев. Кандидатуры на посты глав министерств Медведев пообещал озвучить 18 мая.