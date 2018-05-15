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Путин утвердил новый кабмин
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Путин утвердил новый кабмин 

Рамблер 58 минут назад
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства, сообщает пресс-служба Кремля.
«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал Указ «О структуре органов исполнительной власти», — говорится в сообщении.
>> Медведев отчитался Путину по новому кабмину
Согласно указу, Минобрнауки разделится на два министерства: министерство просвещения и министерство науки и высшего образования.
Минкомсвязь будет переименовано в Министерство цифрового развития.
Ранее предложения по структуре правительства президенту представил премьер-министр Дмитрий Медведев. Кандидатуры на посты глав министерств Медведев пообещал озвучить 18 мая.
Комментарии98  Ещё 8 источников 
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