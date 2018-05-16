Россия ждет от ЕС и США реакции на ситуацию с журналистами на Украине

"Мы надеемся, что из стран Европы, из-за океана прозвучат строгие слова о недопустимости зажимать свободу прессы, свободу слова", — сказала она журналистам.

Спикер отметила, что преследование сотрудников РИА Новости Украина вызвано тем, что они дают объективную информацию, не выгодную Киеву.

"Все это связано, очевидно, с профессиональной деятельностью журналистов, на Украине боятся правды" — констатировала Матвиенко.

Она добавила, что ситуация с правами журналистов на Украине ухудшается, преследованиям в той или иной мере подвергаются уже десятки сотрудников СМИ.

О задержании в Киеве руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского стало известно во вторник. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Адвокат Вышинского ранее сообщил РИА Новости, что украинские власти начали этапирование Вышинского из Киева в Херсон для избрания меры пресечения. В Херсоне расположен офис украинской прокуратуры «автономной республики Крым », которая ведет дело Вышинского.

Сотрудники Службы безопасности Украины во вторник ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. СБУ также провела обыск в квартире корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко. Кроме того, обыски прошли в квартире главы представительства РИА Новости на Украине Андрея Бородина . Лысенко и Бородина вызвали на допрос в СБУ.

Бородин впоследствии вышел на связь с редакцией и сообщил, что у него дома много часов велись следственные действия. Он также отметил, что его не задерживали и не предъявляли обвинений.

Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ. Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА «Россия сегодня», но является информационным партнером агентства.