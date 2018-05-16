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Россия ждет от ЕС и США реакции на ситуацию с журналистами на Украине
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Россия ждет от ЕС и США реакции на ситуацию с журналистами на Украине 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Россия рассчитывает, что ЕС и США жестко отреагируют на ситуацию, связанную с преследованием Киевом РИА Новости Украина, а также других российских журналистов, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Мы надеемся, что из стран Европы, из-за океана прозвучат строгие слова о недопустимости зажимать свободу прессы, свободу слова", — сказала она журналистам.
Спикер отметила, что преследование сотрудников РИА Новости Украина вызвано тем, что они дают объективную информацию, не выгодную Киеву.
"Все это связано, очевидно, с профессиональной деятельностью журналистов, на Украине боятся правды" — констатировала Матвиенко.
Она добавила, что ситуация с правами журналистов на Украине ухудшается, преследованиям в той или иной мере подвергаются уже десятки сотрудников СМИ.
О задержании в Киеве руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского стало известно во вторник. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Адвокат Вышинского ранее сообщил РИА Новости, что украинские власти начали этапирование Вышинского из Киева в Херсон для избрания меры пресечения. В Херсоне расположен офис украинской прокуратуры «автономной республики Крым», которая ведет дело Вышинского.
Сотрудники Службы безопасности Украины во вторник ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. СБУ также провела обыск в квартире корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко. Кроме того, обыски прошли в квартире главы представительства РИА Новости на Украине Андрея Бородина. Лысенко и Бородина вызвали на допрос в СБУ.
Бородин впоследствии вышел на связь с редакцией и сообщил, что у него дома много часов велись следственные действия. Он также отметил, что его не задерживали и не предъявляли обвинений.
Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ. Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА «Россия сегодня», но является информационным партнером агентства.
В МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство РФ направило в МИД Украины ноту протеста с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил, что в Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций на действия СБУ.
РИА Новости: последние новости
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