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Президент Грузии заявил о готовности к встрече с Путиным
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Президент Грузии заявил о готовности к встрече с Путиным 

Деловая газета «Взгляд» 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Грузинский лидер Георгий Маргвелашвили заявил о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Я готов к встрече с президентом России», — сказал Маргвелашвили на встрече со студентами, сообщила телекомпания «Рустави-2».
Он отметил, что последние опросы показывают, что в Грузии народ поддерживает диалог с Россией.
Георгий Маргвелашвили подчеркнул: он рассчитывает, что в случае встречи президент России будет говорить с ним «исходя из интересов народов», также, как с грузинским лидером говорят руководители Германии, Франции или Польши, а не из «державных интересов».
«Мы предлагаем рациональный диалог, сядем, поговорим», — сказал он.
После войны 2008 года Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией.
В среду в Москву направились из Тбилиси три депутата оппозиционного «Альянса патриотов».
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