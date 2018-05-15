МИД призвал не слушать «всяких дураков»

МИД в ответ на слова Климкина призвал не слушать «всяких дураков»

«Мы будем очень рады увидеть на ЧМ всех болельщиков, в том числе и наших соседей-украинцев. Приезжайте в Россию на праздник мирового футбола! А дураков всяких не слушайте», — написал МИД России в Twitter в ответ на запись украинского МИД о призыве Климкина.

Ранее Климкин призвал украинцев не ездить в Россию на матчи чемпионата мира по футболу.

Перед этим сообщалось, что украинские власти якобы хотят демонстративно бойкотировать ЧМ. Кроме того, на Украине отказались показывать по телевидению матчи чемпионата мира по футболу.