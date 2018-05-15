Мы сожалеем: в МИД Франции отреагировали на побратимство Мариньян и Евпатории 

ПАРИЖ, 15 мая — РИА Новости Крым. В МИД Франции заявили, что подписание французской делегацией соглашения о побратимстве с крымской Евпаторией противоречит международному праву. Об этом сообщают РИА Новости.
"Наша позиция ясна: подписание соглашение муниципалитета Мариньян не отражает позиции французского правительства. Также участие французских избранных лиц в церемонии — это их личная инициатива, о которой мы сожалеем. Она противоречит международному праву и не является ответственностью французских властей", — сказал на брифинге представитель МИД Франции.
Французская делегация находится в Крыму с трехдневным визитом, в рамках которого подписали соглашение о сотрудничестве между Евпаторией и Мариньяном.