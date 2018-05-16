Москалькова назвала российские тюрьмы «курортом»

"Наши тюрьмы — это курорт по сравнению с американскими", — заявила Москалькова.

Омбудсмен добавила, что, например, российского летчика Константина Ярошенко в американской тюрьме кормят один раз в неделю мясом по 50 грамм, а все остальное — это каша.

Позже Москалькова заявила о неправильном толковании СМИ ее слов об условиях содержания в тюрьмах. В пресс-службе омбудсмена сообщили, что речь шла об условиях, в которых отбывает наказание Константин Ярошенко, и омбудсмен хотела в очередной раз привлечь внимание гражданского общества и СМИ к его судьбе.