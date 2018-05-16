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Москалькова назвала российские тюрьмы «курортом»
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Москалькова назвала российские тюрьмы «курортом» 

Газета.Ru 49 минут назад
Фото: Владимир Трефилов/Sputnik
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что российские тюрьмы являются "курортом" по сравнению с американскими, передает РИА "Новости".
"Наши тюрьмы — это курорт по сравнению с американскими", — заявила Москалькова.
Омбудсмен добавила, что, например, российского летчика Константина Ярошенко в американской тюрьме кормят один раз в неделю мясом по 50 грамм, а все остальное — это каша.
Позже Москалькова заявила о неправильном толковании СМИ ее слов об условиях содержания в тюрьмах. В пресс-службе омбудсмена сообщили, что речь шла об условиях, в которых отбывает наказание Константин Ярошенко, и омбудсмен хотела в очередной раз привлечь внимание гражданского общества и СМИ к его судьбе.
Ранее Константин Ярошенко, отбывающий 20-летний тюремный срок в США, пожаловался на провокации.
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