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На Украине арестовали российского журналиста
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Херсонский суд арестовал Вышинского на два месяца 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: Reuters
Суд в Херсоне арестовал руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, рассказал его адвокат Андрей Доманский.
"Шестьдесят дней арест без залога", — сказал он РИА Новости.
Избрать такую меру пресечения требовало обвинение. Защита журналиста просила не заключать его под стражу. Сам Вышинский, выступая в суде, заявил, что все действия против него расписали заранее.
"В момент, когда в моей квартире проходил обыск, сотрудник пресс-службы СБУ Украины уже заявляла о моем задержании, уже проводилась пресс-конференция, в которой звучали не только обвинения", — подчеркнул журналист.
Адвокаты опротестуют решение об аресте.

Дело Вышинского

Вышинского задержали в Киеве утром 15 мая рядом с его домом, а ночью этапировали в Херсон. Журналиста подозревают в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Также многочасовые обыски прошли в офисе представительства РИА Новости в Киеве и дома у некоторых его сотрудников. На допрос по делу вызвали 47 человек.
Жена Вышинского Ирина рассказала, что у нее нет никакой информации об условиях содержания мужа. При этом у журналиста есть проблемы со здоровьем, он не может обходиться без лекарств.

Реакция

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев призвал украинские власти немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ. Задержание коллеги раскритиковали и многие журналисты из других стран.
В Кремле решительно осудили действия Украины, пообещав принять ответные меры. Москва направила Киеву ноту протеста с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.
Это не первый за последнее время произвол со стороны СБУ. В конце апреля силовики задержали Елену Одновол, главу крымского отделения организации "Волонтеров Победы", помогающей ветеранам. Она приехала на Украину к родственникам и даже по новым законам страны, запрещающим Георгиевские ленточки, не имела при себе ничего противозаконного. Жительницу Крыма также обвинили в госизмене.

Акция в поддержку журналистов

В пятницу у посольства Украины в Москве пройдет акция в поддержку журналистов РИА Новости Украина и МИА "Россия сегодня". Пикет начнется в 14:00 и продлится два часа. Участники акции выступят против незаконных арестов и обысков, которым подверглись на Украине журналисты.
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян призвала всех неравнодушных прийти.
"Трудно поверить, что такая дикая охота на журналистов, которые просто выполняют свою работу, вообще возможна, тем более в Европе. Но это так", — сказала она.
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Комментарии3  Ещё 38 источников 
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