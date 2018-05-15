МИД РФ направит ноту Киеву в связи с задержанием журналистов на Украине

"Мы должны внимательно разобраться во всем: кто стоял за этим решением, кто его исполнял. И со знанием всех этих фактов мы будем действовать", — подчеркнул дипломат.

"Послать ноту, конечно, надо будет, — добавил Карасин. — Надо наказать виновных и добиться того, чтобы люди, которые приняли это решение, понесли ответственность".