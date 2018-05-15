МИД РФ направит ноту Киеву в связи с задержанием журналистов на Украине 

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России направит ноту Киеву в связи с задержанием журналистов агентства «РИА Новости — Украина» в Киеве. Об этом заявил во вторник журналистам статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
"Мы должны внимательно разобраться во всем: кто стоял за этим решением, кто его исполнял. И со знанием всех этих фактов мы будем действовать", — подчеркнул дипломат.
"Послать ноту, конечно, надо будет, — добавил Карасин. — Надо наказать виновных и добиться того, чтобы люди, которые приняли это решение, понесли ответственность".