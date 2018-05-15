Ещё
МИД РФ направит ноту Киеву в связи с задержанием журналистов на Украине
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД РФ направит ноту Киеву в связи с задержанием журналистов на Украине 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России направит ноту Киеву в связи с задержанием журналистов агентства «РИА Новости — Украина» в Киеве. Об этом заявил во вторник журналистам статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
"Мы должны внимательно разобраться во всем: кто стоял за этим решением, кто его исполнял. И со знанием всех этих фактов мы будем действовать", — подчеркнул дипломат.
"Послать ноту, конечно, надо будет, — добавил Карасин. — Надо наказать виновных и добиться того, чтобы люди, которые приняли это решение, понесли ответственность".
ТАСС: последние новости
Глава МИД Ирана считает, что действия США в отношении Иерусалима очень опасны Захарова сравнила притеснение журналистов на Украине с традициями тоталитарных режимов Посольство РФ запросило французские власти о гражданстве совершившего нападение в Париже
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко резко отреагировал на открытие Крымского моста300
Цымбалюк-Романовская избила народную артистку65
Умер муж Аллегровой61
Госдума ответила Америке115
Украине пригрозили черным списком Европы12
Видео
05:59
Киселев выдвинул Киеву ультиматум
Общество
03:29
Воробьев угостил Собянина пирожками в электричке
Новости Москвы
01:00
Франция вернула Севастополь Украине
В мире Украина
02:55
Раскрыта главная тема встречи Путина и Трампа
Политика
02:07
Редчайшая глубоководная медуза попала на видео
Наука и техника
08:50
Порошенко резко отреагировал на открытие Крымского моста
Украина В мире
03:42
Пентагон показал развертывание «Гремлинов»
Армия Оружие
01:01
Пилот посадил самолет с разбитым стеклом
Происшествия
00:30
Отважные девчушки оседлали питона-гиганта
В мире
01:18
Искусственный интеллект научился одевать людей
Технологии Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение