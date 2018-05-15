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МИД выяснит, кто стоит за задержанием журналиста РИА Новости Украина
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МИД выяснит, кто стоит за задержанием журналиста РИА Новости Украина 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МИД НАМЕРЕН РАЗОБРАТЬСЯ, КТО СТОЯЛ ЗА ЗАДЕРЖАНИЕМ ЖУРНАЛИСТА РИА НОВОСТИ УКРАИНА, ПРИНЯВШИЕ ЭТО РЕШЕНИЕ ДОЛЖНЫ ПОНЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ — КАРАСИН
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