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На Украине рассмотрят вопрос о лишении журналиста Вышинского гражданства
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На Украине рассмотрят вопрос о лишении журналиста Вышинского гражданства 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ: СБ УКРАИНЫ ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО БУДЕТ РАССМАТРИВАТЬСЯ ВОПРОС О ЛИШЕНИИ ЖУРНАЛИСТА РИА НОВОСТИ УКРАИНА ВЫШИНСКОГО УКРАИНСКОГО ГРАЖДАНСТВА
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