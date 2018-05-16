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Херсонский суд в среду рассмотрит вопрос о мере пресечения для Вышинского
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Херсонский суд в среду рассмотрит вопрос о мере пресечения для Вышинского 

РИА Новости 1 час назад
Фото: 360tv.ru
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Херсонский городской суд в среду рассмотрит вопрос о мере пресечения для руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, этапированного ночью из Киева в Херсон, сообщил РИА Новости его адвокат.
"Суд будет сегодня, Херсонский городской суд. Сейчас его уже практически довезли до Херсона, сначала доставят в управление (СБУ), затем в суд", — сказал собеседник агентства.
О задержании в Киеве Вышинского стало известно во вторник. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Адвокат Вышинского ранее сообщил РИА Новости, что украинские власти начали этапирование Вышинского из Киева в Херсон для избрания меры пресечения. В Херсоне расположен офис украинской прокуратуры «автономной республики Крым», которая ведет дело Вышинского.
В МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство РФ направило в МИД Украины ноту протеста с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил, что в Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций на действия СБУ.
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