Новое правительство: кто удержится в кресле

Премьер-министр России Дмитрий Медведев , как ожидается, в пятницу приедет в Сочи , где на этой неделе работает президент Владимир Путин , чтобы представить ему список кандидатов на посты вице-премьеров и министров. Если глава государства одобрит предложения, он может в этот же день подписать указы о назначениях.

15 мая Медведев уже приезжал в Сочи к Путину, после встречи президент утвердил структуру нового правительства. Тогда же глава кабинета сообщил, что будет готов 18 мая внести на рассмотрение главы государства персональный состав правительства. И. о. пресс-секретаря президента Дмитрий Песков прогнозировал, что в пятницу "будут объявлены имена" членов кабмина, а встреча Путина с Медведевым будет "длительной".

Федеральное правительство сложило полномочия 7 мая перед вступившим в должность главой государства. Пока все его члены продолжают работу, имея статус исполняющих обязанности.

Из указа о структуре правительства следует, что у Медведева будет 10 заместителей (на одного больше, чем раньше), в том числе первый вице-премьер — министр финансов, вице-премьер — полпред в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) и вице-премьер — глава аппарата кабинета министров. Ранее Медведев уже обнародовал имена своих потенциальных заместителей, предложив поменять кураторов экономической политики, промышленности, региональной политики, военно-промышленного комплекса и сельского хозяйства.