Ещё
Захарова обвинила Киев в подавлении инакомыслия
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Захарова обвинила Киев в подавлении инакомыслия 

Российская Газета 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Подавлением инакомыслия в худших традициях тоталитарных режимов назвала притеснения журналистов на Украине официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом она заявила 15 мая.
"В последнее время отмечаем эскалацию репрессивных действий украинских властей в информационном поле: от нападений и депортации из страны российских и зарубежных журналистов до провокаций в отношении российских дипломатов на международных медийных площадках", — говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.
Поводом для заявления стали действия СБУ. 15 мая утром сотрудники СБУ задержали корреспондента РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, а также ворвались в офис РИА Новости в Киеве с обыском. В офисе находилась дежурная журналистка, которая перестала выходить на связь.
По словам Захаровой, за последние две недели Киев сделал ряд противоправных шагов в отношении российских журналистов.
"9 мая специальные корреспонденты телеканала "Россия" и "Первого канала" были задержаны сотрудниками Службы безопасности Украины и затем депортированы в Россию с запретом въезда на Украину на три года на том основании, что отснятые ими видеоматериалы "планировалось использовать для дискредитации Украины перед мировым сообществом и распространения дезинформации среди населения". Особую озабоченность вызывает тот факт, что персональные данные спецкоров российских телеканалов незамедлительно попали и на скандально известный ресурс "Миротворец", который, как известно, в нарушение всех норм международного права публикует личные данные людей, которых владельцы сайта причисляют к "пособникам террористов", говорится в заявлении Захаровой.
Она также обратила внимание, что "не церемонятся киевские власти и с представителями зарубежных СМИ, выражающих неугодную официальному Киеву позицию".
Например, журналиста чешского издания "Парламентские листы" Яна Рыхетского не пустили 2 мая на территорию Украины, когда он приехал с целью подготовить репортаж о годовщине трагедии в Одессе.
Также, напоминает Захарова, украинские националисты оказывают сильное давление и на местные СМИ. 9 мая, например, радикалы заблокировали офисы телеканала "Интер" за то, что ведущий этого канала упомянул, что на Украине улицы переименовываются в честь фашистских преступников.
Российская Газета: последние новости
Симоньян: Украина мстит России за мост в Крым Путин рассказал об отношении иностранных лидеров к Собчаку В России предложили лицензировать квесты
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Цымбалюк-Романовская избила народную артистку48
Умер муж Аллегровой55
Экс-офицер ЦРУ предсказал следующий удар России186
Иллюзия разврата40
Киселев выдвинул Киеву ультиматум145
Видео
05:59
Киселев выдвинул Киеву ультиматум
Общество
01:00
Франция вернула Севастополь Украине
В мире Украина
02:07
Редчайшая глубоководная медуза попала на видео
Наука и техника
01:01
Пилот посадил самолет с разбитым стеклом
Происшествия
00:30
Отважные девчушки оседлали питона-гиганта
В мире
01:18
Искусственный интеллект научился одевать людей
Технологии Наука и техника
01:00
Новые нацпроекты возложат на плечи пожилых россиян
Экономика
01:50
Рогозину найдут новую работу
Политика Люди
11:58
Умер муж Аллегровой
Шоу-бизнес
00:59
Галкин показал «хоум-видео»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение