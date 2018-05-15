Захарова обвинила Киев в подавлении инакомыслия

"В последнее время отмечаем эскалацию репрессивных действий украинских властей в информационном поле: от нападений и депортации из страны российских и зарубежных журналистов до провокаций в отношении российских дипломатов на международных медийных площадках", — говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.

Поводом для заявления стали действия СБУ . 15 мая утром сотрудники СБУ задержали корреспондента РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, а также ворвались в офис РИА Новости в Киеве с обыском. В офисе находилась дежурная журналистка, которая перестала выходить на связь.

По словам Захаровой, за последние две недели Киев сделал ряд противоправных шагов в отношении российских журналистов.

"9 мая специальные корреспонденты телеканала "Россия" и "Первого канала" были задержаны сотрудниками Службы безопасности Украины и затем депортированы в Россию с запретом въезда на Украину на три года на том основании, что отснятые ими видеоматериалы "планировалось использовать для дискредитации Украины перед мировым сообществом и распространения дезинформации среди населения". Особую озабоченность вызывает тот факт, что персональные данные спецкоров российских телеканалов незамедлительно попали и на скандально известный ресурс "Миротворец", который, как известно, в нарушение всех норм международного права публикует личные данные людей, которых владельцы сайта причисляют к "пособникам террористов", говорится в заявлении Захаровой.

Она также обратила внимание, что "не церемонятся киевские власти и с представителями зарубежных СМИ, выражающих неугодную официальному Киеву позицию".

Например, журналиста чешского издания "Парламентские листы" Яна Рыхетского не пустили 2 мая на территорию Украины, когда он приехал с целью подготовить репортаж о годовщине трагедии в Одессе.

Также, напоминает Захарова, украинские националисты оказывают сильное давление и на местные СМИ. 9 мая, например, радикалы заблокировали офисы телеканала "Интер" за то, что ведущий этого канала упомянул, что на Украине улицы переименовываются в честь фашистских преступников.