Лавров назвал неприемлемыми действия Украины в отношении российских журналистов

«Это далеко не первая такая ситуация, когда украинские власти либо закрывают глаза на бесчинства молодчиков неонацистских, радикальных, которые пытаются затруднить работу российских журналистов на Украине, либо сами ограничивают их деятельность», — сказал Лавров.

По его словам, российская сторона разбирается с этой ситуацией.

«Мы будем требовать доступа к нашим гражданам», — заявил министр.

Он также назвал действия Украины в отношении российских граждан неприемлемыми.