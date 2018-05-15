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Лавров назвал неприемлемыми действия Украины в отношении российских журналистов
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Лавров назвал неприемлемыми действия Украины в отношении российских журналистов 

RT на русском 59 минут назад
И.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с проведением обысков в офисе РИА Новости Украина в Киеве.
«Это далеко не первая такая ситуация, когда украинские власти либо закрывают глаза на бесчинства молодчиков неонацистских, радикальных, которые пытаются затруднить работу российских журналистов на Украине, либо сами ограничивают их деятельность», — сказал Лавров.
По его словам, российская сторона разбирается с этой ситуацией.
«Мы будем требовать доступа к нашим гражданам», — заявил министр.
Он также назвал действия Украины в отношении российских граждан неприемлемыми.
Ранее пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская подтвердила обыски в РИА Новости Украина и заявила, что решается вопрос о задержании руководителя агентства.
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