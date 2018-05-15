Госдума одобрила законопроект о контрсанкциях

Госдума 15 мая приняла в первом чтении законопроект о контрсанкциях в отношении США и других стран. Документ опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности.

Проект закона «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки или иных иностранных государств» поддержали все фракции Госдумы.

Также депутаты приняли постановление, определяющее главные направления доработки документа ко второму чтению. Парламентарии хотят убрать из закона упоминания отдельных отраслей и видов продукции, чтобы избежать излишней конкретизации.

Во втором чтении документ планируют рассмотреть 17 мая.

Руководители фракций Госдумы и спикер Вячеслав Володин 13 апреля внесли законопроект об ответе на санкции США. Ограничения, среди прочего, предлагалось ввести на ввоз алкогольной, табачной продукции и лекарственных средств. Также сообщалось, что Россия может прекратить или приостановить сотрудничество в атомной отрасли, авиастроении, ракетно-двигательной отрасли с США и организациями под юрисдикцией Штатов.

Кроме того, речь шла о запрете или ограничении на привлечение высококвалифицированных американских специалистов к работе в РФ. Российские власти могут запретить американским и другим иностранным банкам участвовать в организации приватизации активов, а иностранным гражданам — в приватизации российского имущества.

Одновременно Госдума рассматривает законопроект об ответственности за соблюдение на территории России санкций Запада.