Яровая объяснила немцам значение букета Путина

Ранее немецкий таблоид Bild опубликовал статью, автор которой не оценил жест президента России Владимира Путина, подарившего цветы канцлеру Германии Ангеле Меркель, посчитав это "неким сигналом".

"Красиво подаренный букет цветов в знак уважения интерпретировать как оскорбление — это свидетельство утраты эстетики и красоты человеческих отношений. Так можно договориться до того, что обращения "госпожа" или "фрау" являются оскорбление", — цитирует Яровую ее пресс-служба.

По мнению парламентария, дарить женщине цветы — это прекрасная традиция и женская привилегия, которая не может быть ничем иным, даже если женщина политик или государственный деятель.