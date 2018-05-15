В ГД оценили предложение уменьшить зарплаты депутатов

В Госдуме оценили предложение уменьшить зарплаты депутатов

Депутат Госдумы , председатель комитета по экономической политике и предпринимательству Евгений Фёдоров в беседе с Nation News оценил законопроект об уменьшении зарплаты парламентариев до средней по стране.

«Я исхожу из того, что депутаты должны получать зарплату пропорционально их работе. Какая будет определена, такая и будет, это моя позиция», — заявил он.

По словам Фёдорова, если есть инициатива ограничить заработную плату у парламентариев, то будет желание уменьшить зарплату и министрам, руководителям и директорам фирм, вообще всем высокооплачиваемым работникам.

«Это приблизительно 10 млн граждан и думаю, что эти граждане будут против. Как скажется снижение зарплаты на работе законодателей? Я думаю, никак не скажется», — отметил он.