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В ГД оценили предложение уменьшить зарплаты депутатов
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В Госдуме оценили предложение уменьшить зарплаты депутатов 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы, председатель комитета по экономической политике и предпринимательству Евгений Фёдоров в беседе с Nation News оценил законопроект об уменьшении зарплаты парламентариев до средней по стране.
«Я исхожу из того, что депутаты должны получать зарплату пропорционально их работе. Какая будет определена, такая и будет, это моя позиция», — заявил он.
По словам Фёдорова, если есть инициатива ограничить заработную плату у парламентариев, то будет желание уменьшить зарплату и министрам, руководителям и директорам фирм, вообще всем высокооплачиваемым работникам.
«Это приблизительно 10 млн граждан и думаю, что эти граждане будут против. Как скажется снижение зарплаты на работе законодателей? Я думаю, никак не скажется», — отметил он.
Ранее в ЦБ рассказали о темпах роста реальной заработной платы в России в 2018 году.
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