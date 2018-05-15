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В Госдуме призвали осудить действия СБУ в отношении журналистов
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В Госдуме призвали осудить действия СБУ в отношении журналистов 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. РФ ДОЛЖНА ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЕ РЫЧАГИ ДАВЛЕНИЯ НА УКРАИНУ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБСЕ, ЧТОБЫ ОСУДИТЬ ДЕЙСТВИЯ СБУ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЖУРНАЛИСТАМ — ДЕПУТАТ
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