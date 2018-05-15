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В Госдуме призвали осудить действия СБУ в отношении журналистов
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В Госдуме призвали осудить действия СБУ в отношении журналистов
РИА Новости
31 минуту назад
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РИА Новости
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.
РФ
ДОЛЖНА ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЕ РЫЧАГИ ДАВЛЕНИЯ НА
УКРАИНУ
, В ТОМ ЧИСЛЕ
ОБСЕ
, ЧТОБЫ ОСУДИТЬ ДЕЙСТВИЯ
СБУ
ПО ОТНОШЕНИЮ К ЖУРНАЛИСТАМ — ДЕПУТАТ
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