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Посольство России возмутилось публикацией с призывом взорвать Крымский мост
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Посольство России возмутилось публикацией с призывом взорвать Крымский мост 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 17 мая — РИА Новости. Посольство РФ в США возмущено публикацией с предложением взорвать Крымский мост, которая вышла в таблоиде Washington Examiner, говорится в заявлении посольства.
В издании 15 мая появилась колонка за авторством Тома Рогана, в которой говорилось, что Украина «должна взорвать Крымский мост». «Хотя подобные действия были бы эскалацией против (президента России Владимира) Путина и почти наверняка вызвали бы ответные действия России, данный мост представляет собой опасный противовес авторитету Украины как государства», — говорится в колонке. «К счастью, Украина располагает средствами, которые позволят нанести удар с воздуха по мосту таким образом, чтобы по крайней мере временно вывести его из строя», — пишет Роган, штатный комментатор газеты.
"Свобода слова не может служить оправданием призыва к террористическому акту и убийству людей. Рассматриваем данный материал как отражение истинных намерений определенной части вашингтонского истеблишмента, продолжающей линию на разжигание ненависти и вражды между Украиной и Россией", — заявили в российском посольстве.
"Подобные публикации не вписываются ни в какие рамки журналистской этики. Ожидаем от «Вашингтон Экзаминер» объяснений, насколько данный материал отражает его редакционную политику. Напоминаем, что российское законодательство предусматривает возможность уголовного преследования лиц, выступающих с публичными призывами к осуществлению террористической деятельности, публичным оправданием терроризма, осуществляющих пропаганду терроризма", — заявили в посольстве.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>
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