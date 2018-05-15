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Журналист РИА Новости Кирилл Вышинский задержан на Украине
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Журналист РИА Новости Кирилл Вышинский задержан на Украине 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом, как пишет РИА Новости, сообщили его коллеги. По их словам, это произошло на улице рядом с его домом.
Кирилл Вышинский занимает пост руководителя представительства РИА Новости на Украине.
Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. МИД РФ призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ.
Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из РФ. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ.
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