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Проект о повышении пенсионного возраста в России пока не готов
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Проект о повышении пенсионного возраста в России пока не готов 

Говорит Москва 26 минут назад
«Мы знаем, что в правительстве ведутся дискуссии о пенсионном возрасте, но мы также говорили об этом с председателем правительства… о том, что такое решение может быть вынесено только после широкого общественного обсуждения», — заявил Исаев РИА Новости.
Он заверил, что «никакого внезапного текста, который появится, и за него проголосуют, не будет».
Ранее Дмитрий Медведев заявил, что кабинет министров подготовит предложения по изменению пенсионного возраста и внесёт их в Госдуму в ближайшее время.
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