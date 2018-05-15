Проект о повышении пенсионного возраста в России пока не готов

«Мы знаем, что в правительстве ведутся дискуссии о пенсионном возрасте, но мы также говорили об этом с председателем правительства… о том, что такое решение может быть вынесено только после широкого общественного обсуждения», — заявил Исаев РИА Новости Он заверил, что «никакого внезапного текста, который появится, и за него проголосуют, не будет». Ранее Дмитрий Медведев заявил, что кабинет министров подготовит предложения по изменению пенсионного возраста и внесёт их в Госдуму в ближайшее время.