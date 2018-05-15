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В Госдуме рассказали об обсуждении повышения пенсионного возраста
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В Госдуме рассказали об обсуждении повышения пенсионного возраста 

РИА Новости 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В правительстве ведутся дискуссии о пенсионном возрасте в РФ, но текста соответствующего проекта еще нет, решение по этому вопросу будет подготовлено только после широкого обсуждения, сообщил замглавы "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство подготовит предложения по изменению пенсионного возраста и внесет их в Госдуму в самой короткой перспективе.
"Мы знаем, что в правительстве ведутся дискуссии о пенсионном возрасте, но мы также говорили об этом с председателем правительства… о том, что такое решение может быть вынесено только после широкого общественного обсуждения", — заявил РИА Новости Исаев.
"Никакого внезапного текста, который появится, и за него проголосуют, не будет", — добавил депутат.
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