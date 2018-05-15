В Госдуме рассказали об обсуждении повышения пенсионного возраста

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство подготовит предложения по изменению пенсионного возраста и внесет их в Госдуму в самой короткой перспективе.

"Мы знаем, что в правительстве ведутся дискуссии о пенсионном возрасте, но мы также говорили об этом с председателем правительства… о том, что такое решение может быть вынесено только после широкого общественного обсуждения", — заявил РИА Новости Исаев.

"Никакого внезапного текста, который появится, и за него проголосуют, не будет", — добавил депутат.